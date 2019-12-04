إقالة مدرب المنتخب مارفيك "تمت بهذه الطريقة"

المصدر: منصور السندي - دبي

قرر اتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء إقالة مدرب المنتخب الوطني الهولندي بيرت فان مارفيك من منصبه على خلفية تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة خصوصا على صعيد كأس الخليج 23 فضلا عن تراجع مستوى المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2022، إذ باتت حظوظ المنتخب في التأهل للمونديال مهددة بعد خسارتيه أمام كل من تايلاند وفيتنام، علما أن مارفيك يعد المدرب الثالث الذي تولى تدريب المنتخب بعد رحيل المدرب السابق مهدي، فقد سبقه كل من الارجنتيني إدغار باوزا والإيطالي البيرتو زاكيروني.

وعلمت " الإمارات اليوم" أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يجتمع بشأن موضوع اقالة مارفيك لكنه اتخذ القرار بالتمرير بموافقة جميع الأعضاء، في حين سيجتمع مجلس الإدارة خلال الأسبوع المقبل لبحث ملف المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب وكذلك ملف المنتخب بشكل عام من خلال وضع استراتيجية جديدة فضلا عن الإعداد للجمعية العمومية المرتقبة التي ستنتخب لجنتين أحداهما للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2020 - 2024 وأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية ".

وقال اتحاد الكرة على صفحته عبر" توتير" قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الاستغناء عن خدمات بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب وقدم له الشكر وللجهاز الفني عن الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب".

يذكر أن مارفيك تولى تدريب المنتخب في مارس الماضي خلفا للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني وقاد المنتخب في سبع مباريات رسمية فقط منها أربع في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ فاز المنتخب في مباراتين في التصفيات وخسر في مثلهما في حين فاز في مباراة واحدة في خليجي 24 أمام اليمن وخسر في مباراتين أمام العراق وقطر.