4 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة غرب آسيا للترايثلون

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يدشن منتخب الإمارات للترايثلون، اليوم، منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في مملكة البحرين ببعثة يترأسها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون أحمد الحاج، وتضم عضو مجلس الإدارة أسماء الجناحي، والمدربين: البرازيلي جواو، والبرتغالي فيليبي، بينما سيمثل المنتخب كل من اللاعبين فارس الزعابي، وسيف السماحي، ومحمد الغافري، واللاعبة عائشة المهيري، التي ستشارك في فئة سبرنت للناشئين كأول مواطنة تشارك في بطولة غرب آسيا، فضلاً عن أنها أول بطولة دولية خارجية لها في الترايثلون.

وعقد أحمد الحاج اجتماعاً مع بعثة المنتخب، بحث من خلاله جاهزيتهم الفنية والبدنية لخوض السباق، متمنياً لهم التوفيق.

وقال: «نتطلع إلى أن يكون منتخبنا منافساً قوياً يعزز مرحلة البناء الحالية، ولا نعد بإحراز ميدالية، لكننا نعد بظهور مميز يمكننا من جني ثمار البطولة الحالية مستقبلاً، ونحن في مجلس الإدارة سعداء بمشاركة اللاعبة عائشة المهيري في البطولة، وبما يعكس إمكانات بنات الإمارات على التميز، خصوصاً أنها المشاركة الخارجية الأولى للترايثلون النسوي». وعن مشاركة اللاعبين الشباب، أكد أحمد الحاج أن كلاً منهم يتمتع بمؤهلات فنية مميزة، تعكس تطلعات الرياضة الإماراتية، وسبق لكل منهم تحقيق نتائج إيجابية، وبما يترجم توجهات الجمعية، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري للمنتخب.

الفهيم يشارك في المكتب التنفيذي

يشارك رئيس جمعية الإمارات للترايثلون، خالد الفهيم، في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، الذي سيتم من خلال جدول أعماله انتخاب رئيس جديد لاتحاد غرب آسيا، يحل محل الرئيس الحالي الشيخ فهد الصباح، بعد اعتذاره عن استكمال مهمته الحالية، وتسمية واعتماد اللجان، وبحث أسماء الدول التي ستستضيف بطولات عام 2020.