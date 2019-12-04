«العين للفروسية» يستضيف بطولة الشوزن الدولية المفتوحة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن المفتوحة لكل الفئات، التي تستضيفها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمشاركة 200 رامٍ ورامية، يمثلون 20 دولة من جميع أنحاء العالم، من بينهم عدد من رماة دولة الإمارات، وتستمر البطولة ثلاثة أيام.

وتقام المنافسات تحت رعاية مجالس الشباب، ووكالة الطاير للسيارات، وبن غاطي جروب، ونادي العين الرياضي، و«ذا هيلث»، وبلدية العين، ومساندة، وتتولى القيادة العامة لشرطة أبوظبي النواحي التنظيمية.

وكان الرماة المشاركون من خارج الدولة قد وصلوا إلى الدولة الأحد الماضي، وبدأوا تدريباتهم الرسمية على ميادين الرماية في اليوم التالي مباشرة من وصولهم إلى مدينة العين.

وستشهد البطولة رماية 75 طبقاً في اليومين الأول والثاني، على أن يكون عدد الأطباق في اليوم الختامي 50 طبقاً. ورصدت اللجنة المنظمة لهذا الحدث مبلغ 46 ألف دولار لتكريم الفائزين الـ10 الأوائل، حيث ينال بطل هذه النسخة 15 ألف دولار، ووصيفه 10 آلاف، بينما ينال صاحب المركز الثالث 7000، والفائز الرابع 5000، كما ينال صاحب المركز الخامس 3000، والسادس 2000 دولار، بينما يحصل أصحاب المراكز من السابع إلى الـ10 على مبلغ 1000 دولار.

• 46000 دولار رصدتها اللجنة المنظمة لتكريم الـ10 الأوائل.

• 200 رامٍ ورامية يمثلون 20 دولة يشاركون في البطولة.