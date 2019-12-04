عجمان يتعاقد مع الكاميروني سياني

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعلن نادي عجمان أمس التعاقد رسمياً، مع الكاميروني سيباستيان سياني، لتدعيم مركز خط الوسط، بديلاً عن المالي حامد دومبيا، الذي تم استبعاده من قائمة البرتقالي بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي ضد الظفرة، وسيغيب بسببها حتى نهاية الموسم.

وسبق للاعب الكاميروني أن خاض تجربة احترافية في الموسم الماضي بنادي الجزيرة، قادماً من فريق أنتويرب البلجيكي.

وقال بيان صادر عن نادي عجمان، إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، مساء بعد غدٍ، لتقديم اللاعب وإعلان كافة شروط التعاقد معه، للعب مع البرتقالي مع فتح باب الانتقالات الشتوية. وسبق للاعب البالغ من العمر 33 عاماً تمثيل منتخب الكاميرون في 28 مباراة دولية، وأسهم بدور بارز في تتويج بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2017، بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية 2-1.

ولعب سياني من قبل لأندية أندرلخت البلجيكي، الذي تخرج في أكاديميته سنة 2007، وبروكسل وأوستند اللذين دافع عن شعارهما لمدة خمس سنوات، قبل أن ينضم لأنتويرب ومنه إلى الجزيرة.