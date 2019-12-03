المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كارليتوس

أبدى لاعب الوحدة، الإسباني كارليتوس، إعجابه بمنافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، في الجولة الختامية لبطولة العالم بموسم 2019، إذ حضر السباق على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، مبدياً انبهاره بالأجواء الرائعة.

اختبارات

اجتاز الحكمان الدوليان في كرة القدم: عادل النقبي، وعمر آل علي، اختبارات اللياقة البدنية «كوبر»، التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام النخبة في آسيا، وذلك خلال ورشة للحكام أقيمت، أخيراً، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ليما

حضر عدد من أصدقاء البرازيلي فابيو ليما مباراة الوصل وعجمان، التي أقيمت، أخيراً، بكأس الخليج العربي، إذ شجعوا اللاعب بحرارة كبيرة، خصوصاً مع تألقه وإحرازه ثلاثة أهداف، وغادروا استاد زعبيل معاً، عقب نهاية المباراة.