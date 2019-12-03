تألق 3 مواطنين من «فتنس الإمارات» في ماراثون فالنسيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

تألق ثلاثة متسابقين مواطنين مثلوا فريق «فتنس الإمارات» وهم: مسعود فلكناز (29 سنة)، وقائد الفريق يوسف الرستماني (36 سنة)، وخيام فلكناز (54 سنة)، خلال مشاركتهم في ماراثون فالنسيا الدولي الذي أقيم في اسبانيا أول من أمس.

ونجح العداؤون الثلاثة في تحطيم أرقامهم الشخصية المسجلة في السباق الصعب لنوعية المشاركين الذين بلغوا أكثر من 21 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وقال قائد الفريق يوسف الرستماني في تصريحات صحافية: «نجح مسعود فلكناز في التأهل إلى أقوى ماراثونات العالم الذي سيُقام في لندن بعد أن حطم رقمه الشخصي بفارق 2:44 دقيقة، وذلك في أول تأهل لعداء إماراتي، بينما أكمل خيام فلكناز (54 سنة) السباق بزمن قدره أربع ساعات، بعد محاولتين له في العام الجاري في ماراثون روتردام بزمن 4:45 ساعات، وفِي ماراثون هامبورغ 4:30 ساعات، فيما حطم يوسف الرستماني زمنه الشخصي من 3:38:58 ساعات الى 3:33:13 ساعات».