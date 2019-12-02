مساعد مدرب النصر: لا نفكر حالياً في الفوز بـ «الكأس»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مساعد مدرب النصر، يوسيب اومرتشي، أن «العميد» لا يفكر في الوقت الحالي سوى في المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالفجيرة في الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي لكرة القدم، من أجل تحقيق الفوز فيها والتأهل إلى المربع الذهبي، وقال إنهم لا يريدون أن يشغلوا تركيزهم بأبعد من ذلك والحديث عن تحقيق اللقب.

وقال اومرتشي في المؤتمر الصحافي عقب نهاية مباراة النصر والظفرة، أول من أمس، في كأس الخليج العربي، التي شهدت فوز النصر بهدفين نظيفين: «نفكر حالياً في المواجهة التي تنتظرنا في ربع النهائي، ولا نفكر في أبعد من ذلك، كل تركيزنا منصب على تلك المباراة، وليس المنافسة على تحقيق اللقب، لأننا نأخذ كل مباراة على حدة، وهدفنا دائماً تحقيق الفوز».

وحول الفوز الذي حققه العميد في اللقاء، وقاده للحصول على بطاقة الصعود إلى ربع النهائي، قال: «دخلنا المباراة بهدف الفوز، فالنصر يظل فريقاً كبيراً، ويخوض كل مبارياته بغرض الفوز فيها، درسنا الظفرة بشكل كاف، ومن الجيد أننا استطعنا أن نحقق الفوز، ونحصل على النقاط الثلاث التي منحتنا بطاقة التأهل».

في المقابل، هنأ مدرب فريق الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، فريق النصر على صعوده إلى الدور ربع النهائي، وأشار إلى أن منافسه استحق الفوز عليهم، وقال إن على لاعبي فريقه استثمار الفرص المتاحة خلال المباريات المتبقية قبل نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري، لتقديم الأداء الأفضل، مؤكداً أنه سيجلس مع إدارة النادي لتقييم الأداء العام للفريق.

وقال في المؤتمر الصحافي: «لا أود الخوض في أسماء لاعبين بعينهم، فعلى الجميع تقديم الأفضل، مستوانا في تراجع، وأعتقد أن ذلك يعود لسببين رئيسين، هما الأداء الذي قدمناه مع الفرق القوية في بداية الموسم، وتعدد الإصابات لدى اللاعبين، وبالنسبة لخسارتنا للقاء النصر وخروجنا من المنافسة، أعتقد أنه كان بسبب سوء الحظ الذي لازمنا».