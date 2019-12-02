«مخلص» يتوّج بلقب «الشارقة الدولية للشطرنج»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، بطولة اليوم الوطني الـ48 للشطرنج السريع، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 31 دولة من الأساتذة الدوليين والأساتذة الاتحاديين، وعدد من لاعبي منتخب الامارات ولاعبي أندية الدولة وأندية الجاليات المقيمة. وشهد حفل الختام نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمران النعيمي، والأمين العام للنادي، جمال المدفع، والأمين العام المساعد، عمر علي. وأحرز الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني، المركز الأول برصيد ثماني نقاط، وجاء اليوناني الأستاذ الدولي الكبير إفستراتيوس غريفاس، ثانياً برصيد ثماني نقاط، وتعادل معه بالرصيد نفسه لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي ابراهيم سلطان، لكنه حلّ ثالثاً بفارق كسر التعادل.