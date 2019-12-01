صلاح أمين: أدرت مباراة دون صافرة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الحكم الدولي السابق، صلاح أمين، أن دخوله مجال التحكيم كان عن رغبة، لكنه جاء بالمصادفة عندما قرأ إعلاناً لاتحاد الكرة يطلب حكاماً مستجدين، وقال: «إنه حقق حلمه بالوصل الى الشارة الدولية قبل أن يعتزل التحكيم عام 2006»، مشيراً إلى أن من أصعب وأطرف المواقف التي واجهها في التحكيم قيامه بإدارة مباراة بين الوصل والمقاولون العرب المصري، في بطولة ودية، من دون صافرة لفترة قصرة دون أن يشعر أحد بذلك، نظراً إلى قيام أحد اللاعبين بفريق المقاولون بأخذ الصافرة وقام بإخفائها لفترة زمنية بعدما وقعت منه على الأرض.

وقال صلاح أمين لـ «الإمارات اليوم»: «كنت اطمح لكي أكون حكما موندياليا لكن تقليص عدد الحكام الدوليين في ذلك الوقت حال دون تحقيق هذا الحلم الذي رسمته لنفسي منذ دخولي التحكيم».

وأشار صلاح أمين الى أنه يشجع فريق ليفربول الإنجليزي، لافتا الى أنه ورغم أن أبنائه يمارسون كرة القدم ويشجعونها الا انه ليست لديهم اهتمامات بدخول مجال التحكيم، وتاليا نص الحوار:

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