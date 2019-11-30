منتخب الترايثلون يغادر إلى البحرين الإثنين للمشاركة في بطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يغادر منتخب الإمارات للترايثلون إلى العاصمة البحرينية المنامة، الإثنين المقبل، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تشهد مشاركة كبيرة من مختلف منتخبات المنطقة. وتضم بعثة المنتخب: نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، أحمد الحاج، وعضو مجلس الإدارة أسماء الجناحي، والمدربين البرازيلي جواو والبرتغالي فيليبي، بينما سيمثل المنتخب فارس الزعابي، وسيف السماحي، ومحمد عبدالله الغافري.

في جانب آخر، أكدت الجمعية، في بيان صحافي أمس، مشاركتها في اجتماع المكتب التنفيذي لغرب آسيا للترايثلون، والذي سيقام على هامش البطولة في البحرين الثلاثاء المقبل، حيث يحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الفهيم، ممثلاً للإمارات. ويضم جدول أعمال الاجتماع، الذي يحضره الشيخ فهد جابر الصباح، رئيس اتحاد غرب آسيا، انتخاب رئيس جديد للاتحاد، بعد اعتذار الشيخ الصباح عن استكمال مهمته الحالية، إضافة إلى توزيع المهام، وتحديد اللجان للفترة المقبلة.

وسيشهد الفهيم منافسات البطولة، التي تشارك فيها نخبة كبيرة من الأبطال الدوليين، فضلاً عن لاعبي الإمارات. وتعتبر بطولة غرب آسيا، التي ستشهدها المنامة، من البطولات الدولية الكبرى لحجم المشاركة المتوقعة، ومكانة رياضة الترايثلون الفنية، وثقلها التنظيمي على مستوى العالم.

وقال أحمد الحاج، في تصريح صحافي: «(ترايثلون الإمارات) يدعم وبقوة نجاح بطولة غرب آسيا بكل عناصر الدعم والنجاح، لما يربط الإمارات والبحرين من أواصر وثيقة في كل المستويات، وللدعم الذي توليه لرياضة الترايثلون».

- يقام على هامش البطولة اجتماع المكتب التنفيذي لمنطقة غرب آسيا، لانتخاب رئيس جديد.