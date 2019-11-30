غوران: خورفكان سيستأنف الدوري بمعنويات الـ«ريمونتادا»

المصدر: معاذ كمبال ــ الشارقة

قال مدرب فريق خورفكان، الصربي غوران، إن تحقيق فريقه لـ«ريمونتادا» على حساب فريق العين في الجولة الأخيرة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، سيمنح لاعبي فريقه دفعة معنوية كبيرة، وحماساً إضافياً، والثقة التي يحتاجونها من أجل الظهور بشكل أفضل في مباريات دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أنه كان يتوقع أن يظهر لاعبوه بهذه الصورة القوية في مواجهة «الزعيم».

وكان خورفكان الذي فقد فرصته مبكراً في التأهل إلى ربع النهائي من المسابقة قد أنهى مبارياته بفوز ثمين على حساب العين أول من أمس، إذ بعد أن كان الفريق متأخراً بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 40، استطاع أن يحسم المباراة لمصلحته في نهاية المطاف بالفوز بنتيجة 4-2.

وقال غوران في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، رافضاً وصف الفوز بالمفاجئ، إن «الفريق سيستأنف مبارياته في الدوري بمعنويات الـ(الريمونتادا) على العين»، مبدياً سعادته بالأداء الرائع الذي قدمه لاعبو فريقه في المباراة، خصوصاً في مواجهة منافس بحجم فريق العين. واعترف المدرب بأن فريقه لم يبدأ اللقاء بصورة جيدة، ووقع في العديد من الأخطاء التي كلفتهم التأخر في النتيجة بهدفين، لكن دخولهم لاستراحة بين الشوطين بعد تقليص الفارق ساعدهم في العودة للقاء.

وقال: «بكل تأكيد أنا سعيد بما قدمه الفريق في هذه المباراة، تأخر بالنتيجة بهدفين، ولكننا استطعنا أن نتماسك ونحسم اللقاء لمصلحتنا في الأخير، واللاعبون قاموا بالمطلوب منهم في المباراة».

في المقابل، قال مدرب العين، الكرواتي ليكو، إنه لن يبحث عن أي أعذار للخسارة القاسية التي تجرعها على يد خورفكان، مؤكداً في المؤتمر الصحافي أن فريقه قدم مباراة جيدة، وسيطر على مجريات اللقاء، بينما كان منافسهم يستفيد من الفرص التي يحصل عليها ويسجل الأهداف، لافتاً إلى أن فريقه لم يدخل المباراة من أجل الخسارة.

وقال «بالنسبة لي لن أبحث عن أي أعذار لتبرير هذه الهزيمة، نحن كنا مطالبين بتقديم مستوى أفضل في هذه المباراة، وحالياً نحن أمام تحدٍ مختلف في الدور ربع النهائي من المسابقة، والقادم لا يحتمل أي أخطاء مرتبطة بعامل التركيز».

وأكد المدرب الكرواتي أن أداء فريقه في المباراة لم يكن سيئاً، وقال: «أعتقد أنه خلال الـ40 دقيقة الأولى من عمر اللقاء، وتحديداً قبل أن نستقبل الهدف الأول على مرمانا كنا مسيطرين على مجريات اللعب بصورة مطلقة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدمنا على المنافس بهدفين نظيفين».

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أن الفترة المقبلة لا تتحمل أي أخطاء من اللاعبين.