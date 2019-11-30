الذيد يحقق الفوز الأول في دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

حقق الذيد، أمس، انتصاره الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه مسافي 1-صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الهواة.

وسجل محمد المربوعي هدف الفوز الوحيد للذيد في الدقيقة (12). في المقابل، شهدت المباراة الثانية، أمس، تعادل الحمرية مع التعاون بهدفين لكل منهما، وهو ثالث تعادل يتعرض له الحمرية في الموسم. وسجل للأول البرازيلي ليوان بيريرا دوس سانتوس في الدقيقة (45)، وعلي عبدالرحمن (82)، بينما سجل للتعاون حسين المسعدي في الدقيقة (55)، والإيفواري كوفي ميشال (77). وتستكمل منافسات الجولة الحالية اليوم بإقامة ثلاث مباريات، يلعب فيها دبا الحصن مع فريق الإمارات، ومصفوت مع دبا الفجيرة، والبطائح مع العروبة.