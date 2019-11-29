فريق الإمارات عينه على النقطة الثامنة في قمة «الهواة» أمام دبا الحصن

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة بلقاءين يجمعان بين التعاون والحمرية الساعة 16:35 في ملعب الأول، في حين يستقبل مسافي الذيد الساعة 16:40.

وتقام غداً ثلاث مباريات، أبرزها قمة هذا الأسبوع بين دبا الحصن وضيفه فريق الإمارات، وكذلك مواجهة البطائح مع ضيفه العروبة، واستقبال مصفوت للمتصدر دبا الفجيرة. وتبرز قوة مباراة دبا الحصن مع «الصقور» في أنها اختبار قوي لفريقين ينافسان على إحدى بطاقتي الصعود إلى «المحترفين»، حيث يحتل دبا الحصن الوصافة بسبع نقاط، متخلفاً عن دبا الفجيرة المتصدر بفارق الأهداف، بينما يحتل «الصقور» المركز الثالث متقدماً بفارق الأهداف على البطائح الرابع، رغم اشتراكهما في النقاط الخمس، في حين يحل العروبة ومصفوت في المركزين الخامس والسادس، ولكل منهما أربع نقاط، ثم العربي سابعاً بثلاث نقاط، والحمرية ثامناً بنقطتين، والذيد تاسعاً بنقطة، ثم صاحبا المركزين الأخيرين التعاون ومسافي من دون رصيد.

ويرغب «الصقور» في تأكيد الصحوة الأخيرة، بعد أن عانى بداية متعثرة فقد فيها أربع نقاط في أول مباراتين بتعادلين أمام الحمرية والعربي. واعتبر مدرب دبا الحصن، سليمان البلوشي، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن المواجهة ليست بالمصيرية، كون المسابقة لاتزال في بدايتها، لكنها مهمة للفريقين. وتابع: «ثقتنا عالية بجميع عناصر الفريق، فالكل في جاهزية عالية للمباراة، كما أننا نحترم فريق الإمارات، وندرك مدى قوته وإمكاناته الفنية الكبيرة».

- تنطلق اليوم مباريات

الجولة الرابعة

بمباراتين تجمعان

التعاون مع الحمرية،

ومسافي في

مواجهة الذيد.