رابطة المحترفين تحتفل باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفلت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، باليوم الوطني الـ48 للدولة، وذلك بمقر الرابطة في أبوظبي، بحضور المدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، ومشاركة الموظفين والعاملين من مختلف الأقسام والإدارات.

وأكد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله الجنيبي، أن الثاني من ديسمبر مناسبة مميزة، ولها مكانة خاصة في قلوب جميع الإماراتيين والمقيمين، وقال: «هي ذكرى نستعيد فيها مسيرة الدولة، منذ أن وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناتها الأولى، إلى ما تحقق من إنجازات نعتز بها، ليس هذا فحسب، بل هي مناسبة تحفزنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ليظل علم الإمارات شامخاً وخفاقاً في المحافل العالمية، فدولة الإمارات تواصل عطاءها وإنجازاتها منذ إعلان الاتحاد، وإن التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات جاء بفضل قيادة حكيمة، لا سقف لتطلعاتها وطموحاتها، جعلت من خطى الوالد المؤسس خارطة طريق نحو التميز».

بدوره، قال المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وليد الحوسني: «إن اليوم الوطني هذا العام له طابع خاص، لتزامنه مع عام التسامح»، وأضاف «هذه المناسبة الغالية تعكس مدى التلاحم والترابط بين الإماراتيين، قيادةً وشعباً، نستذكر خلالها ما حققته مسيرة الاتحاد من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، سيراً على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف الحوسني «نجدد الولاء والعهد لحكومتنا الرشيدة، ونؤكد حرصنا على بذل المزيد من الجهد لخدمة الرياضة الإماراتية، ونواكب التطور الذي تنتهجه الدولة منذ تأسيسها لتحقيق التميز والريادة».