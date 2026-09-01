«ميلّس جائزة أبوظبي» يبرز دور حِرَف الأجداد

استضافت جائزة أبوظبي، ضمن برنامج «ميلّس جائزة أبوظبي»، ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع مشروع الغدير للحِرَف الإماراتية، وهو أحد المشاريع الرائدة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، وذلك ضمن مشاركة الجائزة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، المقام في مركز أدنيك أبوظبي.

وخلال جلسة بعنوان «حِرَف تحفظ تراثنا وتصنع الخير»، تعرّف المشاركون إلى عدد من الحِرف الإماراتية التقليدية، والمهارات والخبرات المرتبطة بها، كما شاركوا في ورشة تطبيقية لتصميم منتجات مستوحاة من التراث الإماراتي والثقافة المحلية والبيئة، برؤية معاصرة.

وأقيمت الجلسة بالتعاون مع مشروع الغدير، الذي انطلق عام 2،006 بهدف دعم الحرفيين الإماراتيين اجتماعياً واقتصادياً، والحفاظ على الحِرف التقليدية.