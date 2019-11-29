لجنة كرة الصالات تخاطب اتحاد الكرة للتعاقد مع «مدرب متفرغ»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اجتماعها الدوري، أول من أمس، برئاسة عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة، عبدالملك جاني، بحضور جميع الأعضاء.

وقال جاني في تصريحات صحافية: «تم اعتماد كل التقارير الواردة من مختلف اللجان المشرفة على عمل اللجنة، من حكام ومنتخبات وفنية، وتقررت مخاطبة اتحاد الكرة بضرورة التعاقد مع مدرب متفرغ للعمل مديراً فنياً لجميع المنتخبات الوطنية لكرة الصالات، وقررت اللجنة تنظيم النسخة الأولى من بطولة الأكاديميات والجمعات والمعاهد لكرة الصالات، لتوسيع قاعدة المشاركة، وستنطلق في مارس 2020».

من جهة أخرى، أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الخامس من دوري الصالات، عن تعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الظفرة 2-2، وفوز شباب الأهلي على الحمرية 6-1، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الحمرية عند نقطة واحدة، والظفرة نقطتين، واتحاد كلباء أربع نقاط.