بالغرافيك .. مرسيدس تطرق الثنائية الـعاشرة في ختام «فـورمولا 1» على حلبة مرسى ياس

المصدر: إعداد: جوني جبور غرافيك: ماهر الجوهري

تدشن 10 فرق مشوارها، اليوم، في انطلاق التجارب الحرة، على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة 21 الختامية من بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1» جائزة «الاتحاد للطيران».

وتتنافس الفرق بطموحات مشروعة على لقب النسخة الـ11 من السباق الرسمي، الذي يقام عصر بعد غد. ويسعى فريق «مرسيدس» إلى فوز سائقيه بالمركزين الأول والثاني لتسجيل الثنائية الـعاشرة في 2019، ويحقق بذلك مسك ختام في موسم استثنائي، بأن يصبح الفريق الأكثر تفوقاً، بعد أن توّج، الشهر الماضي، في سباق جائزة المكسيك الكبرى باللقب العالمي السادس على التوالي، في إنجازٍ لم يحققه أي فريق في البطولة، التي يعود تاريخ انطلاقها لعام 1950، كما فاز سائق الفريق لويس هاملتون على حلبة أستون الأميركية بلقبه العالمي السادس على صعيد السائقين، مواصلاً بذلك مطاردته الأرقام القياسية لأسطورة السباقات الألماني، مايكل شوماخر، صاحب سبعة ألقاب بطولة عالم.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.