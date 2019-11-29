منتخب القوة البدنية يشارك في بطولة آسيا بكازاخستان

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أمس، عن مشاركة منتخب القوة البدنية في بطولة آسيا بكازاخستان، التي تقام بين الثاني والثامن من ديسمبر المقبل. وستكون هذه المنافسات الدولية الثانية في ظرف أسبوعين فقط للمنتخب، بعد أن شارك في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في دبي. ويترأس بعثة المنتخب أمين عام الاتحاد محمد المري، إضافة إلى عضو مجلس الإدارة البطل العالمي فيصل الزعابي، واللاعبين منصور المرزوقي، وعلي الحلي، وعبدالله المازمي، ومحمد الحميدي، وراشد لوتاه، والمدرب خالد الحاي، والإداري إبراهيم آل علي. وقال المري في تصريح صحافي إن المنتخب يتطلع لتعزيز النتائج المميزة الأخيرة.