الشارقة وشباب الأهلي يواصلان صدارة دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل فريقا الشارقة وشباب الأهلي صدارة دوري كرة اليد، بتحقيقهما، أول من أمس، انتصارهما السابع على التوالي، حيث فاز «الملك» على مستضيفه الجزيرة بنتيجة «30-24»، و«فرسان دبي» على ضيفه مليحة بنتيجة «40-24».

وشهدت مباريات الجولة السابعة فوز النصر على جاره الوصل «22-21»، وتعادل بني ياس مع الظفرة «28-28»، وتعميق العين جراح الوحدة، بانتصار عريض بواقع «36-25».

وبنتائج الجولة، لعب فارق الأهداف دور الفيصل في منح الشارقة الصدارة على حساب شباب الأهلي، رغم اشتراكهما في النقطة 21. والأمر نفسه للنصر في المركز الثالث، متقدماً على الوصل بعد تساويهما في النقطة 17.

وكذلك العين المتقدم على مليحة في المركز الخامس، بعد أن تساويا في 13 نقطة، بينما الجزيرة سابعاً بـ11 نقطة، وبني ياس متقدم على الظفرة في المركز الثامن، بينما حل أخيراً الوحدة.

وعانى الشارقة لحسم الشوط الأول أمام الجزيرة «14-13»، قبل أن يتمكن من بسط هيمنته على الشوط الثاني، وحسم المباراة «30-24». في المقابل لم يجد شباب الأهلي صعوبة في حسم الشوط الأول أمام مليحة «22-9»، ثم أكمل الانتصار العريض في الشوط الثاني بـ «40-24».