الفجيرة وبني ياس.. «مباراة المصير»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تتركز الأنظار على مباراة الفجيرة مع بني ياس الساعة 20:30 مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ضمن الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي حسمت خلاله أربعة فرق تأهلها إلى ربع النهائي هي: العين وشباب الأهلي والوحدة والشارقة، بانتظار تحديد أصحاب البطاقات الأربع المتبقية.

وتشهد جولة، اليوم أيضاً، مباراتين (تحصيل حاصل)، تجمع الأولى خورفكان والعين، والثانية بين حتا مع الوحدة، الساعة السادسة مساءً، وكلاهما غير مؤثرتين في الصعود.

وتستأنف مباريات الجولة بعد غدٍ، بلقاءات حاسمة، أهمها الظفرة مع النصر واتحاد كلباء مع الجزيرة في المجموعة الأولى، والوصل مع عجمان في المجموعة الثانية لحسم بقية بطاقات التأهل.

ويلعب فريق الفجيرة مباراة اليوم بفرصة واحدة وهي الفوز من أجل ضمان صعوده إلى الدور ربع النهائي، حيث يمتلك سبع نقاط في المركز الرابع، مقابل ثماني نقاط لفريق بني ياس، وينتظر الفريقان نتيجة مباراة الوصل (سبع نقاط) بعد غد أمام عجمان، لأن فوز «الإمبراطور» بأي نتيجة يصعد به إلى الدور الثاني مباشرة، بغض النظر عن نتيجة لقاء الفجيرة وبني ياس.

وفي خورفكان يخوض صاحب الأرض مواجهة (تحصيل حاصل) أمام العين، إذ لا يمتلك الفريق فرصة التأهل، فيما ضمن العين الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة متصدراً المجموعة، وتأكد خوضه مباراة الدور ربع النهائي على ملعبه، في انتظار رابع المجموعة الثانية بين ثلاثة فرق تتصارع على بطاقتين للصعود.

أما مباراة الوحدة وحتا فلا هدف لكليهما سوى تجريب بعض العناصر الشابة، خصوصاً أن الأول ضمن تأهله مبكراً، بينما خسر حتا فرصته في الصعود، بعدما خسر المباراة الماضية أمام بني ياس برباعية قاسية.

وكان الوحدة قد تعادل مع الوصل في الجولة الخامسة إيجاباً، وفي المقابل، خسر حتا المباراة ليودع الأخير البطولة، ونجح فريق الوحدة في التعامل المباراة الماضية، بعد حالة الطرد الذي تعرّض لها أمام الوصل، ووصل إلى بر الأمان بنقطة التعادل وعدم الخسارة، ليحافظ الفريق على صدارته ومشواره الجيد دائماً في مسابقات كأس الخليج العربي.

من جهته، أكد مدرب فريق حتا، اليوناني كونتيس، أن «المباراة مهمة بالنسبة له، كونها آخر ظهور للفريق في البطولة، ويهدف إلى تحقيق النقاط الثلاث والفوز، بغض النظر عن المنافس فريق الوحدة الذي ضمن الصعود»، مشيراً إلى أن الفريق ارتكب أخطاءً كثيرة المباراة الماضية أمام بني ياس، كانت كفيلة بالخسارة والخروج من البطولة.

وقال كونتيس، خلال المؤتمر الصحافي: «إن مباراة بني ياس لم تكن جيدة، ويجب أن نغير الكثير من الأشياء، سنلعب بالطريقة نفسها، ولكن مع معالجة الأخطاء، وإضافة الثقة بالنفس للاعبين والعودة من الخسارة وحصد النقاط الثلاث، المباراة لا تعني لنا شيئاً، لكنها مهمة وسنسعى إلى استغلال الأرض، وسنقدم المجهود من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتصحيح الأخطاء، وهو ما يحدث في كل مباراة، كرة القدم فوز وخسارة وتصحيح أوضاع، وتطوير الأداء الذي ظهر به الفريق، مشكلتنا في مباراة بني ياس كانت ذهنية وليست فنية، ويجب تغيير الشخصية الذي ظهر بها الفريق، وليس الطريقة، وكل الجمهور والمتابعين يعلمون المستوى الحقيقي للاعبين، ومتأكد أن الأداء سيكون جيداً أمام الوحدة».

حسابات التأهل

■ فوز الفجيرة على بني ياس يضمن له التأهل.

■ تعادل الفريقين يعني انتظار نتيجة الوصل مع عجمان.

■ خورفكان وحتا خارج حسابات التأهل.

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فرق ضمنت تأهلها

حتى الآن هي: العين

وشباب الأهلي

والوحدة والشارقة.