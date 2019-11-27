حمدان بن محمد يشهد «تحديات اللقايا» في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في ميدان المرموم بنادي دبي للهجن، ضمن سباقات المرموم، وسط منافسة قوية من كل المضمرين.

وأقيمت 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، إذ نجحت «هملولة»، المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي يقودها المضمر، سعيد محمد مروشد، في صدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، بزمن 7:25:2 دقائق.

في المقابل قطعت «الشاهينية» مسافة السباق في فترة زمنية بلغت 7:29:2 دقائق، لتهدي «هجن العاصفة» ومضمرها، غياث الهلالي، صدارة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات.

وسيطرت هجن «العاصفة» على الصدارة في الشوطين الرئيسين للقايا الجعدان، حيث نجح «شاهين»، بقيادة غياث الهلالي، في الحصول على قمة اللقايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث بتوقيت 7:33:7 دقائق.

أما الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، فكان من نصيب «شاهين» لهجن «العاصفة»، الذي وصل إلى خط النهاية مسجلاً 7:29:5 دقائق.

سيطرت هجن «العاصفة» على الصدارة في الشوطين الرئيسين للقايا الجعدان.