    جدول مباريات "خليجي 24" بتوقيت الإمارات

    المصدر:
    • دبي - الامارات اليوم
    التاريخ:

    في ما يأتي الجدول الكامل لمباريات بطولة كأس الخليج في كرة القدم "خليجي 24" التي تستضيفها الدوحة في الفترة بين 26 الشهر الجاري حتى الثامن من الشهر المقبل بتوقيت الامارات:

    - الثلاثاء 26-11

    (20.30) قطر - العراق

    (22.30) الإمارات - اليمن

    - الأربعاء 27-11

    (18.30) سلطنة عمان - البحرين

    (21.00) السعودية - الكويت

    - الجمعة 29-11

    (18.30) الإمارات - العراق

    (21.00) اليمن - قطر

    - السبت 30-11

    (18.30) الكويت - سلطنة عمان

    (21.00) البحرين - السعودية

    - الإثنين 2-12

    (18.30) قطر - الإمارات

    (18.30) اليمن - العراق

    (21.00) الكويت - البحرين

    (21.00) سلطنة عمان - السعودية

    - الجمعة 6-12

    أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية

    أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى

    - الأحد 8-12

    النهائي

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