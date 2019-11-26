جدول مباريات "خليجي 24" بتوقيت الإمارات

في ما يأتي الجدول الكامل لمباريات بطولة كأس الخليج في كرة القدم "خليجي 24" التي تستضيفها الدوحة في الفترة بين 26 الشهر الجاري حتى الثامن من الشهر المقبل بتوقيت الامارات:
- الثلاثاء 26-11
(20.30) قطر - العراق
(22.30) الإمارات - اليمن
- الأربعاء 27-11
(18.30) سلطنة عمان - البحرين
(21.00) السعودية - الكويت
- الجمعة 29-11
(18.30) الإمارات - العراق
(21.00) اليمن - قطر
- السبت 30-11
(18.30) الكويت - سلطنة عمان
(21.00) البحرين - السعودية
- الإثنين 2-12
(18.30) قطر - الإمارات
(18.30) اليمن - العراق
(21.00) الكويت - البحرين
(21.00) سلطنة عمان - السعودية
- الجمعة 6-12
أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية
أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى
- الأحد 8-12
النهائي