محمد بن زايد يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، على تتويج نادي الهلال المستحق بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم .. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة".