ماجد والنقبي ينضمان رسميا الى ليغانيس الإسباني

المصدر: الإمارات اليوم- الشارقة

انضم حارس مرمى الشارقة ماجد محسن مصبح ولاعب اتحاد كلباء أحمد النقبي رسميا أمس السبت الى ناديهما الجديد ليغانيس الإسباني وذلك على هامش المباراة التي جمعت أمس السبت فريقي ليغانيس وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وذكر نادي الشارقة على صفحته" عبر" توتير" أن نادي ليغانيس قدم لاعبيه الجديدين رسميا وذلك بحضور كل من أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال ورئيس نادي ليغانيس فيليب مورينهو ورئيس نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح ورئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم علي اللوغاني ومدير الاحتراف بنادي الشارقة إبراهيم سيف.