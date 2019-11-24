المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عروض

طلب أحد أندية المقدمة، في دوري الخليج العربي، من لاعبه المحترف التركيز في أداء واجباته مع الفريق، وعدم الالتفات للعروض المقدمة من أندية أخرى، علماً بأن أسهم اللاعب بدأت في الارتفاع بشكل كبير، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

أصدقاء

استغل لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، غيابه عن مباراة «فرسان دبي» أمام خورفكان في كأس الخليج العربي، ووجه الدعوة إلى عدد من أصدقائه لحضور المباراة، أول من أمس، إذ قاموا بتشجيع الفريق بحرارة كبيرة.

استغراب

استغرب رئيس نادي الحمرية، جمعة الشامسي، قيام موقع اتحاد كرة القدم بتغيير زمن تسجيل هدف العربي في شباك الحمرية، أول من أمس، من الدقيقة 97 إلى الدقيقة 94، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة أراد تفادي اعتراض الحمرية على زمن الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.