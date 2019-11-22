شباب الأهلي يتصدر المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق-دبي

ابتعد خورفكان بشكل كبير عن التأهل إلى دور الثمانية بعدما تعادل مع شباب الأهلي من دون أهداف، أمس، على استاد شباب الأهلي في العوير، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى، إذ صعد "فرسان دبي" إلى صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما رفع "النسور" رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس.

سيطر شباب الأهلي، على مجريات الشوط الأول، ولكن دون خطورة على مرمى خورفكان، وكان أبرز لاعبي "فرسان دبي" أحمد عبدالله جشك، الذي سدد كرتين خطرتين، تصدى لها الحارس محمد يوسف، بينما أبرز فرصة لـ "النسور" كانت من هجمة منظمة قادها البرازيلي أنطونيو جونيور قبل أن يلعب كرة عرضية، ويرتقي لها البرازيلي بيسمارك ويضعها في المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود دفع من لاعب خورفكان ضد سالمين خميس (40).

أما الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً إذ كان شباب الأهلي الأفضل والأكثر سيطرة على وسط الملعب، ولكن غياب الدقة في التمريرات، أسهم في عدم اكتمال هجمات الفريق، والأمر نفسه بالنسبة إلى خورفكان لتنتهي المباراة بالتعادل.