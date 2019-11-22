ماجد محسن وأحمد النقبي يظهران مع ليغانيس أمام برشلونة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر "توتير" أن نادي ليغانيس الإسباني سيقوم بتقديم لاعبيه الجديدين حارس مرمى الشارقة ماجد محسن مصبح ولاعب اتحاد كلباء أحمد النقبي رسميا غدا السبت بين شوطي مباراة ليغانيس وبرشلونة ضمن بطولة الدوري الاسباني، علما أن المباراة ستقام علي ملعب بوتاركي البلدي، إذ سيقوم النادي الإسباني بتوقيع العقد اللاعبين تمهيدا للانضمام الى صفوفه كلاعبين محترفين بعدما تم اختيارهما أخيرا للوجود في صفوفه في تجربة احترافيه جديدة للاعبين إماراتيين.

ووفقا لعقد الاحتراف الذي تم الكشف عنه أخيرا خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس الشارقة الرياضي، فإن ليغانيس سيقوم بتسجيل ماجد محسن وأحمد النقبي ضمن قائمة الفريق الأول وسيتدربون معه وسيلعبون لفريق الرديف بالنادي للتأقلم على الأجواء قبل أن يتم تصعيدهما للفريق الأول حسب مستواهما واجتهادهما.

وقال نادي الشارقة إن وفدا مكون من أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال ورئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح ورئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم علي اللوغاني ومدير الاحتراف بنادي الشارقة إبراهيم سيف غادر الى مدير لحضور مراسم توقيع العقد الرسمي مع اللاعبين ماجد محسن مصبح وأحمد النقبي.

