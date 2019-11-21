"نزلة برد" تحرم النمور جهود الحوسني والبلوشي امام العين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكد مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا انه اصبح شبه المؤكد غياب لاعبي اتحاد كلباء منصور عباس البلوشي و يعقوب الحوسني في المباراة التي ستجمع فريقهم امام العين ضمن منافسات كأس الخليج العربي، السبت القادم، وذلك بعد تعرض اللاعبان لنزلة برد طارئة، مؤكدا في المؤتمر الصحافي، الذي انعقد مساء اليوم، بأنه يتابع حالتهم لمعرفة مدى امكانية إشراكهما في حال تحسن صحتهما وجاهزيتهما للمباراة، مبينا ان الفريق سيفتقد للاعب احمد عامر النقبي والذي يتواجد في اسبانيا بعد تعاقده مع ليغانيس للعب في الدوري الاسباني، وعن الامور الفنية للمباراة قال دا سيلفا بان الاستعدادات كانت جيدة على مدار الأسبوع و كان أسبوع عمل طبيعي متمنيا ان يتم تقليل الأخطاء لتقديم الأفضل بعد ان يكون اللاعبون الدوليون انظموا للفريق مشيرا إلى أنه تحدث مع بعض اللاعبين الدوليين للوقوف على مدى جاهزيتهم للمباراة.