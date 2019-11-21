700 لاعب يشاركون في بطولة «أكاديميات كرة السلة»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الثانية من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة السلة، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية «غام سبورتس» واتحاد كرة السلة ومدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا، عن مشاركة 700 لاعب ولاعبة يمثلون 38 فريقاً في البطولة التي تقام خلال الفترة من نوفمبر الجاري وحتى أبريل من العام المقبل.

وعقد مجلس دبي الرياضي، مؤتمراً صحافياً، أمس، حضره مدير إدارة التطوير الرياضي علي عمر، ومدير اتحاد كرة السلة، محمد الحمادي، ومؤسس أكاديمية غام سبورتس، أحمد سليمان. وقال علي عمر: «إن مجلس دبي الرياضي حرص منذ بداية تأسيسه على الاهتمام بفئة الناشئين، ودعم الأكاديميات الرياضية في مختلف الألعاب، حيث تضمنت المحاور الرئيسة في الخطة الاستراتيجية الأولى للمجلس الاهتمام بالأكاديميات».

من جهته، قال أحمد سليمان إن «البطولة ستقام للمراحل السنية من عمر 8 - 16 سنة، وستقام البطولة وفق القوانين المتبعة في اتحاد كرة السلة».

بدوره، قال محمد الحمادي: «سيعمل اتحاد السلة على تقديم كل سبل الدعم للبطولة من الاستشارات الفنية والتنظيمية، وتقديم الحكام، وترتيب أوقات إقامة المنافسات».