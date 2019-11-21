مصبح والنقبي سيشاركان مع فريق الرديف في ليغانيس

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مجلس الشارقة الرياضي أن حارس مرمى الشارقة، مايد مصبح، ومهاجم اتحاد كلباء أحمد النقبي، اللذين احترفا في صفوف نادي ليغانيس الإسباني، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني، سيتدربان مع الفريق الأول على أن تكون المشاركة مع الفريق الرديف، مع استعداد ليغانيس لمنح الفرصة بشكل أكبر مع اجتهاد اللاعبين.

جاء ذلك عبر مؤتمر صحافي، عقد أمس بفندق شيراتون الشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والأمين العام للمجلس، عيسى الحزامي، ورئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، محسن مصبح، ورئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، علي اللوغاني، بحضور اللاعبين.

وتم الإعلان عن تقديم الثنائي من قبل نادي ليغانيس بين شوطي مباراة النادي مع برشلونة، في ملعب ليغانيس السبت المقبل، على أن يعود اللاعبان لحين استكمال بقية إجراءات الانتقال للنادي الإسباني خلال ستة أشهر مقبلة.

وقال عيسى الحزامي، في المؤتمر الصحافي: «الفكرة بدأت من خلال تلبية الدعوة التي قدمت، أخيراً، لحضور مباراة ليغانيس وريال مدريد، وتم النقاش حول فتح باب التعاون مع أندية الإمارة، بخصوص احتراف لاعبين إماراتيين، وستتم المتابعة المستمرة من قبل المجلس في مشوار الثنائي الاحترافي»

مصرف الشارقة الإسلامي راعياً للفريق الأول

أعلن نادي الشارقة، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر النادي، توقيع عقد شراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي، يكون بموجبه الأخير راعياً للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020، فيما أكد رئيس شركة نادي الشارقة للاستثمار والتسويق، إبراهيم الجروان، خلال المؤتمر الصحافي، أن الفريق بقمصان جديدة تحمل شعار المصرف، اعتباراً من مباراة الفجيرة يوم السبت المقبل في كأس الخليج العربي، لافتاً إلى أن النادي حصل على مبالغ مالية، واصفاً إياها بالمجزية دون الكشف عن قيمتها.