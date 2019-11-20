العديدي وصلاوي متعصب يبدع في بطولات العالم للزوارق السريعة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد متسابق فريق «الفيكتوري تيم»، سالم العديدي، أنه يحرص على متابعة مباريات فريقه المفضل الوصل، رغم احترافه سباقات الزوارق السريعة، وتركيزه الكامل على الرياضات البحرية، مشيراً إلى أنه من المشجعين المتعصبين لـ«الإمبراطور»، رغم تراجع نتائج الفريق في المواسم الماضية.

وقال العديدي لـ«الإمارات اليوم»: «رغم البداية الصعبة للوصل في الموسم الحالي، إلا أن الفريق تحسنت عروضه ونتائجه في الجولات الماضية، وقادر على تصحيح أوضاعه، بينما أشار إلى أنه بدأ مبكراً الاستعداد للحفاظ على لقب بطولة العالم للزوارق السريعة، الذي حصده بالولايات المتحدة الأميركية، في أكتوبر الماضي»، وتالياً نص الحوار..

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