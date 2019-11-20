الإصابة تبعد وليد عباس 8 أسابيع عن شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم غياب اللاعب الدولي، وليد عباس، عن التدريبات والمشاركة في المباريات مع «فرسان دبي» لمدة تراوح بين ستة وثمانية أسابيع بداعي الإصابة، حسب ما ذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وشارك عباس مع المنتخب الوطني في مباراة «الأبيض» أمام فيتنام، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات مع شباب الأهلي، استعداداً لمواجهة خورفكان في كأس الخليج العربي، إذ من المتوقع أن يغيب عباس عن المباريات المتبقية في الدور الأول من دوري الخليج العربي.