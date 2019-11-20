احتراف حارس الشارقة ومهاجم كلباء في نادي ليغانيس الإسباني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن توقيع اتفاقية مع نادي ديبورتيفو ليغانيس الإسباني لكرة القدم، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني «لالايغا»، لاحتراف حارس نادي الشارقة، مايد محسن مصبح (مواليد 1996)، عاماً، ومهاجم اتحاد كلباء، أحمد عامر النقبي (مواليد 1998).

وقال المجلس إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، صباح اليوم، في فندق شيراتون الشارقة، للإعلان رسمياً عن تفاصيل الاتفاقية، ويتحدث فيه الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، ورئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، محسن مصبح، ورئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، علي اللوغاني، وبحضور اللاعبين، مايد محسن مصبح وأحمد النقبي.

وأوضح المجلس أن هناك مؤتمراً صحافياً لتقديم اللاعبَين مع نادييهما الجديد في إسبانيا، السبت المقبل، بين شوطي مباراة ليغانيس وبرشلونة في الجولة الـ14 من الليغا، التي ستقام على ملعب ليجانيس «دي بوتراك البلدي» في الضاحية الجنوبية للعاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد هلال، في بيان صحافي، أن مجلس الشارقة الرياضي يسعى لإطلاق مشروع احتراف لاعبين مواطنين من الإمارة الباسمة في دوريات أوروبية، يتماشى مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقال هلال: «يسعى مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلى تبني مشروع متكامل لتطوير منظومة الاحتراف، من خلال أفكار خارج الصندوق، وبآليات منضبطة، لمساعدة لاعبينا وأنديتنا وتشجيعهم على خوض تجربة الاحتراف الخارجي بالدوريات الأوروبية في سن مبكرة، ما سينعكس إيجاباً على كرة الإمارات».

وأضاف: «نجاح اللاعب الإماراتي بالخارج سيضيف سمعة وقيمة مضافة إلى لاعبينا في الأندية التي يحترفون بها، وبالتالي سيكونون سفراء للعبة في الخارج لجذب مزيد من اللاعبين المواطنين، كما أن اللاعب المحترف سيعود محملاً بالخبرات والاحتكاك اللذين سيقوم بنقلهما إلى زملائه والأجيال المقبلة، سواء أصبح مدرباً أو اتجه للعمل الإداري، فتجربة الاحتراف الخارجي مفيدة».