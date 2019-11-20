الشارقة يلامس حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوصل

المصدر: جوني جبور - دبي

لامس فريق الشارقة حاجز الـ100 نقطة، بفوزه على الوصل بنتيجة «100-81»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة نادي بني ياس، في ختام منافسات المجموعة الثانية في الدور التمهيدي من مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، التي شهدت أيضاً ولحساب المجموعة ذاتها، تأكيد البطائح أحقيته بمركز الوصافة، بفوزه على صاحب الضيافة بني ياس بنتيجة «79-69».

وعزّز الشارقة صدارته بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن البطائح، فيما حافظ بني ياس، رغم خسارته، على مركزه الثالث برصيد أربع نقاط، وحافظ الوصل على مركزه الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفرّط الوصل بإنهاء الفترة الأولى لمصلحته «27-25»، بعد أن نجح الشارقة في حسم الفترتين الثانية والثالثة، ومن ثم الرابعة بواقع «23-20 و30-18 و22-16».

وفي المباراة الثانية شهد الربع الأول أفضلية للبطائح «20-11»، أما الربع الثاني فحسمه بني ياس «26-19»، قبل أن يحسم البطائح الربعين الثالث والرابع بواقع «22-17 و18-15».