سلة الظفرة تحقق فوزها الأول على النصر في الكأس

المصدر: جوني جبور - دبي

حقق فريق الظفرة فوزه الأول تاريخياً على النصر في كرة السلة لمرحلة الرجال، بنتيجة «83-72»، أول من أمس، على الصالة النهيانية في مدينة العين، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في الدور التمهيدي من كأس نائب رئيس الدولة، التي سجلت ايضاً وعلى الصالة ذاتها فوز الجزيرة على العين «85-77».

وبنتائج الجولة، حافظ شباب الأهلي، المرتاح هذه الجولة، على صدارته المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة عن كل من الظفرة والنصر والجزيرة (لكل منهم خمس نقاط)، فيما بقي العين بالمركز الخامس والأخير بثلاث نقاط. ويدين الظفرة في انتصاره على النصر لتألق كابتن الفريق محمد عوني بتسجيله 14 نقطة، بجانب محترفه الكندي على صعيد الرميات الثلاث بتسجيله لـ21 نقطة.