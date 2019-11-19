المصدر: الامارات اليوم - دبي

مدرب

يدرس أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي تجديد عقد مدربه الذي ينتهي خلال الموسم الجاري، بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار داخل النادي، وتقديراً للدور الكبير الذي ظل يقوم به هذا المدرب، والنجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق في الفترة الماضية.

الأهلي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الأهلي المصري يراقب ثلاثة لاعبين أفارقة في دوري الخليج العربي من أجل محاولة التعاقد مع أي منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الموسم المقبل، وذلك بعدما ظهروا بشكل جيد خلال الفترة الماضية.

الاتحاد

دخل عضو مجلس إدارة لعبة فردية في نقاش حاد مع الجمهور على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، حول رئيس اتحاد كرة القدم المقبل، والانتخابات وما سيفعله الرئيس الجديد في إعادة هيكلة كرة القدم.