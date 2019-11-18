ليما: أشعر بأنني إماراتي.. أتمنى اللعب لـ «الأبيض»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أنه لم يتحدث معه أحد بشأن مشاركته مع المنتخب الوطني في «خليجي 24» المقبلة التي تنطلق في 26 الجاري، مشيراً إلى أنه يسمع هذا الكلام دوماً عن إمكانية مشاركته مع «الأبيض»، ولكنه لا يعلم مصدر هذا الحديث، بينما أبدى ترحيبه واستعداده لتمثيل المنتخب الوطني، مؤكداً فخره بذلك.

وقال ليما في تصريحات صحافية: «ألعب في دوري الخليج العربي منذ ست سنوات، وأشعر بسعادة كبيرة في الإمارات بشكل عام، وفي نادي الوصل بصفة خاصة، ولا شك أن أي لاعب تكون أبرز طموحاته أن يلعب على المستوى الدولي».

وأضاف: «منذ ثلاث سنوات وأنا أسمع أحاديث حول مشاركتي مع المنتخب الإماراتي، ولكن لا يوجد أي تواصل معي بهذا الشأن، وفي الوقت نفسه أشعر بأنني إماراتي، وأساند الأبيض في جميع البطولات، وأتمنى الانضمام إلى المنتخب، خصوصاً أن معظم مسيرتي الاحترافية كان في دوري الخليج العربي».

وتابع: «بالتأكيد كنت أتمنى أن أنضم إلى منتخب البرازيل، ولكن يعد ذلك أمراً صعباً، بينما لعبت ست سنوات في الإمارات، وأرى أن تاريخي الاحترافي بالكامل هنا، لذلك سأكون سعيداً جداً في حال تمثيلي الدولة».

وأشار لاعب الوصل إلى أنه مستعد للإسهام بأي طريقة ممكنة للتعبير عن حبه لدولة الإمارات، وقال: «لا أرغب في الحصول على مكان أحد، وأتمنى أن أكون جزءاً من منتخب الإمارات، سواء لعبت أساسياً أو من على مقاعد البدلاء، أو لعبت في أي مركز يختاره الجهاز الفني».

ورداً على سؤال حول إن تم اختياره للانضمام إلى المنتخب الوطني ماذا سيكون رد فعله؟ قال: «سأكون سعيداً بالتأكيد، وسأقوم بمناقشة الأمر بشكل جدي مع أسرتي ووكيل أعمالي ونادي الوصل الذي أرتبط معه بعقد حتى 2021، ورغم أنني أحمل جواز السفر البرازيلي، إلا أنني أرى نفسي إماراتياً حتى وأنا لا أحمل جواز السفر الإماراتي».

مستعد للإسهام بأي طريقة ممكنة في التعبير عن حبي للإمارات.