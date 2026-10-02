مدرب عُمان طارق السكتيوي: نحترم منتخب الإمارات.. ولن نقلل من أنفسنا

أكد مدرب منتخب عُمان، طارق السكتيوي، جاهزية «الأحمر» لمواجهة الإمارات في نصف نهائي «خليجي 27»، مشدداً على احترامه لـ«الأبيض»، مع التأكيد في الوقت نفسه على ثقة المنتخب العُماني بقدراته وعدم التقليل من إمكاناته.

وقال السكتيوي، في مؤتمر صحافي: «في تعاملنا الشخصي وتعاملنا كمجموعة، لا نقلل من أنفسنا، وفي الوقت نفسه نحترم جميع المنتخبات بالقدر المطلوب، كما فعلنا في المباريات السابقة، وسنمنح منتخب الإمارات الاحترام نفسه».

وأضاف: «منتخب الإمارات جيد، وأظهر إمكانات كبيرة، لكننا كذلك منتخب يتطور ويكبر خلال هذه البطولة، ويستفيد من دروسه ويعمل على تطوير نفسه من مباراة إلى أخرى. نعرف أن الإمارات سيكون من أفضل المنتخبات التي نواجهها في البطولة، لكننا نؤمن أيضاً بقدراتنا وبالتطور الذي حققناه، وسنركز على تقديم أفضل ما لدينا مع احترام المنافس».

وأوضح السكتيوي: «نمر بمرحلة مهمة تتطلب الكثير من التركيز والمسؤولية، وحرصنا على الاستعداد بالطريقة المثلى، مع التركيز على الجانب البدني ورفع مستوى القوة واللياقة، إلى جانب الاستشفاء والتدريبات في المياه. سنخوض غداً الحصة التدريبية الأخيرة قبل هذه المواجهة المهمة، ونحن عازمون على تجاوزها وتحقيق النتيجة التي نطمح إليها، ونتمنى أن نحقق الفوز ونمنح جماهيرنا فرحة كبيرة».

وتابع: «اللاعبون قدموا الكثير للمنتخب الوطني ويستحقون الاحترام والدعم، وقلت بعد التأهل إلى نصف النهائي إن أي انتقادات يجب أن توجه إليّ، وأنا مستعد لتحملها. كرة القدم ليست سهلة، واللاعبون يتعرضون لضغوط منذ سنوات».

وأضاف: «لدينا لاعبون أصحاب خبرة قدموا الكثير للمنتخب، ولدينا أيضاً لاعبون شباب يحتاجون إلى الوقت والصبر والدعم. أعمارهم وتجربتهم لا تسمح بأن نحملهم ضغوط الانتقادات، بل يجب توفير البيئة المناسبة لتطوير مستواهم، لأن هؤلاء اللاعبين لديهم مستقبل وسيحملون شعار المنتخب في السنوات المقبلة».

وقال: «مباراة نصف النهائي تحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، لأن 90 دقيقة يمكن أن تظهر خلالها كل فوارق اللعبة، سواء بالنسبة لنا أو للمنافس. نحن لن نستهين بأي منتخب، ونحترم الجميع، وفي الوقت نفسه لا نقلل من أنفسنا، وسنركز على تقديم أفضل ما لدينا أمام منتخب الإمارات».