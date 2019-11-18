«يد الشارقة» تقبض على برونزية آسيا

المصدر: جوني جبور - دبي

توّج فريق كرة اليد في نادي الشارقة بالميدالية البرونزية في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال بنسختها الـ22، بعد فوزه على الوكرة القطري بنتيجة «21-20»، أمس، في مدينة سام شوك الكورية الجنوبية.

وتعد برونزية الشارقة الآسيوية الثانية على التوالي عقب نسخة الكويت يناير الماضي، خصوصاً أن «يد الملك» التي تسجل مشاركتها الثالثة على التوالي، كانت قد اكتفت في ظهورها الأول بالمركز الرابع.

وكان الشارقة قد استهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الأولى، لينجح خلالها في تحقيق ثلاثة انتصارات، مقابل تعرضه لخسارة واحدة، جاءت أمام الكويت الكويتي «22-28»، وليضمن الملك العبور كثاني فرق المجموعة، وللمرة الثالثة على التوالي، إلى المربع الذهبي، حين واجه الوحدة السعودي في مباراة حسمها السعوديون بصعوبة، وبفارق هدف وحيد بواقع «30-29».