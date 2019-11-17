المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

غضب

عبّر جمهور فريق الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبه وحزنه على موقف فريقه في انطلاق دوري الدرجة الأولى، بعد أن ضيّع فريق الصقور أربع نقاط، إثر تعادلين مخيبين في مستهل المسابقة.

صالح

اختارت مجلة الأزياء والموضة «إسكواير» لاعب الوصل والمنتخب الوطني، علي صالح، ضمن قائمة أفضل 10 شخصيات واعدة، من حيث القدرة على التغيير والتطور إلى الأفضل في مجالاتهم، وذلك في عددها الأخير للشهر الجاري.

جمهور

تساءل مراقبون عن سبب غياب الجمهور عن حضور مباريات كأس دبي الدولية الودية، إذ بدت مدرجات البطولة شبه خالية من المشجعين، على الرغم من مشاركة المنتخب في منافستها، كونها تأتي ضمن تحضيراته لنهائيات آسيا المقبلة في تايلاند.