التعاون والحمرية يتألقان في سباق تلال الشارقة للدراجات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد سباق الدراجات في مدينة تلال بالشارقة تألقاً لفريقي التعاون والحمرية على مستوى الأشبال والبراعم، وسط مشاركة 132 دراجاً يمثلون قاعدة اللعبة في الأندية.

وفي فئة الأشبال لمسافة 15 كلم، توج دراج نادي التعاون عمر عيسى بالميدالية الذهبية، بعد فوزه بالمركز الأول بزمن 26 دقيقة و10 ثوانٍ، وحل ثانياً زميله سعيد المنصوري، وثالثاً دراج نادي دبا الحصن يوسف جعفر.

أما في سباق البراعم لمسافة 10 كيلومترات، فقد تمكن دراج نادي الحمرية عمران الكتبي من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتبعه في المركز الثاني دراج النادي العربي عبدالرحمن الجاروف، ثم دراج نادي أبوظبي أحمد خالد في المركز الثالث. وقام عبدالكريم الزرعوني، المدير المالي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات، ونايف جكة الأمين العام المساعد، بتتويج الفائزين.

وأدار السباق الحكم العام علي اليعربي، والحكم الثاني عبدالله الحوسني، وحكم الوصول سيف الشرقي، وبقية الحكام المساعدين.