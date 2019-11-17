الدوليون الـ 7 يعززون صفوف الأولمبي أمام أوزبكستان في «دولية دبي»

المصدر: منصور السندي - دبي

يسعى المنتخب الأولمبي إلى مواصلة انتصاراته في كأس دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية، وذلك حين يواجه، اليوم، نظيره الأوزبكي، الساعة السابعة والربع مساء، على استاد شباب الأهلي بالعوير في دبي.

واكتملت صفوف الأولمبي بانضمام سبعة من لاعبي المنتخب الأول، بعدما شاركوا في مباراة فيتنام الأخيرة، ضمن تصفيات المونديال، وهم خليفة الحمادي وجاسم يعقوب ومحمد العطاس، وعبدالله رمضان وزايد العامري وعلي صالح ومحمد شاكر.

ويُنتظر أن يقوم المدرب سكورزا بإشراك عدد من اللاعبين السبعة في لقاء اليوم أمام أوزبكستان.

ويمتلك المنتخب ست نقاط في رصيده، بعد أن حقق فوزين، حتى الآن، على منتخبي سورية والسعودية، ويخوض البطولة في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات آسيا بتايلاند بداية العام المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مدير المنتخب، جمال بوهندي، أن الأبيض يسير في الطريق الصحيح، وأوضح: «مستويات جميع لاعبي المنتخب متقاربة، ولو كان القرار بيدي لأشركت جميع اللاعبين». وأثنى على الأداء العالي الذي قدمه لاعبو الأولمبي خلال مواجهة السعودية، واصفاً أداء اللاعبين بأنه في تطور مستمر من مباراة إلى أخرى، كما أن معدل الانسجام بينهم يسير بوتيرة متصاعدة.

في جانب آخر أكد بوهندي في تصريح صحافي إن كل الأمور الخاصة بمدى تأثر الأولمبي بسبب مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج 24 في الفترة المقبلة، ستكون مطروحة للنقاش خلال الاجتماعات المقبلة لاتحاد الكرة، للخروج بأفضل النتائج.

يذكر أن المنتخب الأوزبكي رفع رصيده في البطولة إلى نقطتين، بعد تعادله مع الأردن بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية، وقبلها تعادله مع العراق 3-3.

وفي بقية المباريات، تلتقي اليوم كوريا الجنوبية مع العراق، الساعة 15:45، على استاد شباب الأهلي في العوير، والسعودية مع البحرين، الساعة 19:15، على ملعب اتحاد الكرة، وتواجه سورية الأردن، الساعة 15:45، على ملعب ذياب عوانة في اتحاد الكرة.

برنامج مباريات اليوم

15:45 كوريا الجنوبية - العراق «ملعب شباب الأهلي بالعوير».

15:45 سورية - الأردن «ملعب اتحاد الكرة».

19:15 الإمارات - أوزبكستان «ملعب شباب الأهلي بالعوير».

19:15 السعودية - البحرين «ملعب اتحاد الكرة».