مدرب كلباء: خسرنا من شباب الأهلي بسبب غياب الأجانب

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، إن «الخسارة التي تعرض لها الفريق من شباب الأهلي بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي، أول من أمس، غير عادلة»، مشيراً إلى أن السبب المباشر في ذلك هو «غياب اللاعبين الأجانب».

وتابع دا سيلفا في المؤتمر الصحافي: «تأثرنا كثيراً بسبب غياب الأردني، ياسين البخيت، والتوغولي مالابا، والمجري جوجاك، إلى جانب لاعبي المنتخب الأولمبي حمدان بارود ومايد المحرزي، وقال دا سيلفا إن فريقه قدم مباراة كبيرة، وخلق العديد من الفرص، لكنّ لاعبيه افتقدوا الخبرة الكافية لينهوا المباراة لمصلحتهم، أو يتجنبوا الخسارة على الأقل.

في المقابل، نفى مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، أن يكون فريقه افتقد حاسة التهديف، بعد تراجع نسبة تسجيل الأهداف التي يسجلها في مرمى المنافسين، قياساً بالموسم الماضي، مؤكداً أن المعدل بلغ هدفين في كل مباراة، باستثناء بعض المباريات، وقال في المؤتمر الصحافي: «أشعر بالاطمئنان على القدرة التسجيلية للأهداف ويسعدني أن الجميع يسجلون الأهداف، وهو ما يعكس أن شباب الأهلي يلعب كرة جماعية ولا يعتمد على لاعب بحد ذاته».

غاب عن كلباء في المباراة المجري جوجاك، والأردني البخيت، والتوغولي مالابا.