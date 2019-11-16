القايد يتلذّذ طعم الذهب «العالمي»

المصدر: جوني جبور - دبي

فاز البطل محمد القايد بذهبية سباق 800 متر للكراسي المتحركة فئة «تي 32»، في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي أسدل الستار عنها أمس في دبي، بمشاركة 1500 رياضي ورياضية من 120 دولة.

وعرف القايد كيفية توزيع الجهد على مدار السباق، بالبقاء قريباً من كوكبة الصدارة خلال الـ400 متر الأولى، قبل أن يقدم أداءه المعهود وينجح في الابتعاد تدريجياً عن منافسيه، وإنهاء مسافة السباق في دقيقة و44 ثانية و36 جزءاً من الثانية، بفارق 43 جزءاً من الثانية عن التونسي وليد كتيلة، فيما جاء الصيني يانغ وينغ ثالثاً بزمنٍ قدره دقيقة و46 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية.

وكان القايد قد حجز مقعده في نهائي 800 باعتلائه صدارة أزمنة السباق التأهيلي الذي أقيم أول من أمس، محققاً زمناً قدره دقيقة و47 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، متفوقاً بفارق 23 جزءاً من الثانية عن الصيني يونغ وانغ، فيما فاز التونسي وليد كتيلة بثاني السباقات التأهيلية لهذه المسافة بزمن قدره دقيقة و51 ثانية و64 جزءاً من الثانية، بفارق سبعة أجزاء من الثانية عن البريطاني بين رويلينغ.

وعبر البطل الذهبي محمد القايد عن سعادته بذهبية سباق 800 متر، وقال في تصريحات صحافية، إن: «رفع علم الإمارات خفاقاً في المحافل الدولية هو الهدف الأسمى الذي أسعى إليه في كل سباق أخوضه، خصوصاً أن الذهبية جاءت على أرض الإمارات».

وتعد ذهبية 800 متر الأولى للإمارات في مونديال دبي، والميدالية الملونة الثالثة لمحمد القايد، عقب فوزه الأحد الماضي بفضية سباق 400 متر، وأتبعها في اليوم التالي ببرونزية سباق 100 متر.

وفي بقية النتائج الإماراتية، اكتفت البطلة الأولمبية سارة السناني بالمركز التاسع في منافسات رمي الجلة فئة «إف 33»، بعد أن سجلت رقماً شخصياً جديداً (5.33 أمتار)، في مسابقة شهدت تألقاً عربياً بتتويج المغربية فوزية الكيسيوي بالميدالية البرونزية لهذه الفئة برمية بلغت (6.42 أمتار)، فيما ذهبت الفضية للروسية سفيتلينا كريكفينك (7.23 أمتار)، وذهب المركز الأول وبرقمٍ قياسي عالمي جديد للبولندية لويسنا كورنوبيس برمية بلغت (7.81 أمتار).

كيني يحتفظ بلقب 5000 متر

أهدى البطل البارالمبي صومائيل كيماني، منتخب بلاده كينيا الميدالية الذهبية الأولى لها في مونديال دبي، بعد أن نجح في الاحتفاظ بلقبه العالمي لمسافة 5000 متر لفئة «تي 11» الخاصة بالإعاقة البصرية، وقطع سباق دبي بالمركز الأول محققاً زمناً قدره 15 دقيقة و45 ثانية و32 جزءاً من الثانية، بفارق 1.4 ثانية عن الروسي فيدور روداكوف الذي حل بالمركز الثاني، فيما جاء الياباني كينو كازاساوا ثالثاً بـ15 دقيقة و46 ثانية و21 جزءاً من الثانية.

وأعرب كيماني عن سعادته بالحفاظ على لقبه العالمي، وقال في تصريحات صحافية، إن: «ذهبية دبي تعطي مؤشراً إيجابياً تجاه طوكيو 2020، في ظل سعيي للعودة مجدداً إلى الدورات الأولمبية وخطف ذهبية هذه المسافة وتكرار فوزي بذهبية البرازيل 2016».

وأضاف: «كنت واثقاً بأنني أستطيع تقديم أفضل ما لدي والدفاع عن لقبي في المسافات الطويلة، وذلك بعد حصدي قبل ستة أيام فضية سباق 1500 متر».

روعة التليلي تعزّز رصيد تونس بالذهبية السادسة

عززت التونسية روعة التليلي، بفوزها بمنافسات رمي الجلة لفئة «إف 41»، رصيد منتخب بلادها بالميدالية الذهبية السادسة في المونديال، بعدما رفعت غلة رياضيي «نسور قرطاج» في البطولة إلى 11 ميدالية والمركز الثامن في الترتيب العام، بواقع (6 ذهبيات - فضيتين - 3 برونزيات).

جاءت ذهبية روعة التليلي عبر رميها الجلة لمسافة 10.33 أمتار، متفوقةً بفارق 84 سنتيمتراً عن الأرجنتينية أنتوني روزداس، فيما حلت الأسترالية كلاري كيفير بالمركز الثالث برمية بلغت 9.19 أمتار.

وأصبح حصاد العرب وفيراً على صعيد الذهب، بفوز السعودي نور الصانع بذهبية سباق 400 متر فئة «تي 44»، قبل أن تحقق المغربية فاطمة الإدريسي ذهبية سباق 1500 متر فئة «تي 13».

ستينية تخطف فضية سباق 100 متر

أدهشت اليابانية تيرو تاناكا البالغة من العمر 60 عاماً، جمهور مونديال دبي، عقب نجاحها في حصد الميدالية الفضية في سباق 100 متر مضمار لفئة «تي 52» على الكراسي المتحركة، متخطيةً عقبتي الإعاقة الحركية وعامل السن.

ونجحت تاناكا في قطع مسار السباق بزمن بلغ 22.85 ثانية، لتحقق أفضل رقم في مسيرتها المهنية، وتنهي سباقها بالمركز الثاني متأخرة بفارق 65 جزءاً من الثانية عن الأميركية كيري موغان التي توجت بلقب السباق والميدالية الذهبية، فيما عاد المركز الثالث لليابانية يوكا كياما بزمنٍ بلغ 25.04 ثانية.