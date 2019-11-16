تعادل الإمارات مع العربي في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

تعادل فريقا العربي والإمارات من دون أهداف، والذيد مع العروبة بهدفين لكل منهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل للعروبة مالك أحمد في الدقيقة (16)، وجاسم محمد (90+5)، بينما سجل للذيد محمد المربوعي (17)، ومحمد رفاعي (35).

وأصبح رصيد الإمارات والعربي نقطتين لكل منهما مقابل نقطة لكل من الذيد والعروبة.

من جهة أخرى، تستكمل الجولة الثانية بإقامة ثلاث مباريات عند الساعة 16:40 من عصر اليوم، إذ يلتقي مسافي مع دبا الفجيرة والتعاون مع مصفوت وقمة الجولة بين البطائح ودبا الحصن.