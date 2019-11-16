المصدر: الامارات اليوم - دبي

كاراتيه

نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في استقطاب أكثر من 1100 لاعب، للمشاركة في بطولته الدولية للكاراتيه التي انطلقت أمس، في عدد غير مسبوق بالبطولات السابقة التي نظمها.

إهداء

كشف نادي الشارقة على حسابه في «تويتر» عن تلقي رئيس شركة كرة القدم بالنادي، محسن مصبح، أغنية «تعال ياي» للفنان يوسف العماني، هدية للجماهير الشرقاوية، علماً بأن الأغنية من ألحان الملحن محمد الهاشمي.

مشجعون

شهدت مباراة شباب الأهلي واتحاد كلباء حضور 568 مشجعاً، ويعتبر العدد الأكبر للمشجعين في مباريات نمور كلباء بمسابقة كأس الخليج العربي.