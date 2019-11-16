العين يصدم مينسك البيلاروسي ويبلغ نهائي «دولية أبوظبي لليد»

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

تأهل فريقا العين ومليحة إلى نهائي بطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد، والتي تقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، على صالة نادي الجزيرة، وذلك بعد فوزهما في نصف النهائي على فريقي مينسك البيلاروسي والظفرة، اللذين سيتنافسان على المركز الثالث.

وحقق «الزعيم» مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أخرج مينسك البيلاروسي من نصف النهائي، رغم أن الفريق الضيف كان أبرز المرشحين للتأهل إلى النهائي والفوز باللقب، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، لكن العين قدم واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، وتفوق على الفريق البيلاروسي في شوطي المباراة، إذ أنهى الشوط الأول 15-12، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويفوز 32-25.

من جهته، واصل مليحة عروضه القوية، وفاز على الظفرة 31-20، إذ حسم مليحة الشوط الأول بفارق كبير بنتيجة 14-7، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بفارق 11 هدفاً.

من جهته، اعتبر المشرف العام على كرة اليد بنادي الجزيرة عبدالله حسن السويدي، في تصريح صحافي، أن البطولة قدمت مستوى عالياً، وكانت خير إعداد للاعبين الشباب وتجهيزهم للمنافسات، لافتاً إلى أن الفرق استفادت من مشاركة الفريق البيلاروسي صاحب الإمكانات الفنية الكبيرة.