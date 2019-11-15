مارفيك: الجانب المشرق رغم الخسارة هو الأداء المميز للاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرجع مدرب المنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك، الخسارة أمام فيتنام 1-صفر، أمس، في ختام مرحلة الذهاب ضمن التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 إلى «تأثر الأبيض بالنقص العددي».

وقال مارفيك، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إنه رغم «الخسارة إلا أن الأداء المميز للاعبين كان الجانب المشرق»، وتابع: «قدمنا مباراة جيدة، وافتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى، خلقنا العديد من الفرص، وكنا قريبين من التسجيل في الكثير من أوقات المباراة، لقد جعلنا الخصم يتراجع، وبات يعتمد على الهجمات المرتدة».

وأضاف: «طرد خليفة الحمادي أثر كثيراً في الفريق، وكان نقطة تحول في المباراة، لا أريد أن أتحدث عن التحكيم، لكن لا أدري لماذا اتخذ الحكم هذا القرار»، وعن حظوظ المنتخب بعد هذه الخسارة قال: «مازالت لدينا مباريات سنخوضها بعزيمة وإصرار كبيرين، هناك نقاط مازالت في الملعب وعلينا أن نقاتل على أي نقطة، بالتأكيد النتيجة مخيبة للآمال، ولكن هناك دائماً جانب مشرق وهو الأداء المميز للاعبين، مازالت فرصتنا قائمة في العبور إلى المرحلة المقبلة»، وعن تراجع مستوى بعض اللاعبين قال: «لا، هذا غير صحيح، لقد قدم عموري وخليل مباراة جيدة، يجب أن يتفهم الجميع أنهما حالياً لا يستطيعان أن يكملا 90 دقيقة، لقد خضنا المباراة في ظروف صعبة للغاية، فريقنا يفتقد جهود عدد مقدر من اللاعبين، مثل علي مبخوت وأحمد برمان وخليل إبراهيم، كما لم يستطع علي سالمين المشاركة أيضاً، ولا ننسى أننا خضنا 60 دقيقة من اللقاء بـ10 لاعبين أمام خصم عنيد وجماهيره تملأ الملعب».

عيسى درويش: طرد الحمادي صحيح

أيد الحكم المونديالي السابق في كرة القدم، عيسى درويش قرار الحكم الياباني، إيدا جومبي، في واقعة طرد مدافع المنتخب، خليفة الحمادي، منذ الدقيقة 37، ووصف درويش لـ«الإمارات اليوم» القرار بـ«الصحيح»، قائلاً إن الحمادي قام بعرقلة لاعب فيتنام داخل المنطقة المحظورة، بعدما كان مواجهاً لحارس مرمى المنتخب خالد عيسى.