«نصر كرونسلاف» يبدأ مشواره في كأس الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف فريق النصر عند الساعة 20:30 من مساء اليوم فريق الجزيرة في استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي، في مباراة قوية بين الفريقين، نظراً إلى وضعهما في جدول ترتيب المجموعة في تحدٍ جديد للمدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي قاد النصر إلى المربع الذهبي بدوري الخليج العربي، بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية.

ويحتل النصر المركز الرابع في المجموعة الثانية بأربع نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، مقابل ثلاث نقاط لفريق الجزيرة الذي لعب ثلاث مباريات فقط من فوز واحد وخسارتين، وسيبحث كلا الفريقين عن الفوز لمواصلة المنافسة للتأهل إلى الدور الثاني.

وسيتأثر الفريقان، اليوم، بالغيابات الدولية، خصوصاً فريق الجزيرة، ولكن سيعوض ذلك بوجود علي مبخوت الموقوف عن المنتخب بسبب تراكم البطاقات، أما النصر سيخسر خدمات طارق أحمد وجاسم يعقوب وعبدالله سويدان لانضمامهم أيضاً للمنتخبين الأول والأولمبي.

من جهته، قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في مؤتمر صحافي: «علينا أن نقدم كل ما لدينا في هذه المباراة من أجل الانتصار والحفاظ على عقلية الفوز، لأن هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لنا، الفريق يعيش الآن أجواء إيجابية ممتازة بعد الانتصارات الأخيرة التي حققناها في الدوري، ما انعكس على عزيمة اللاعبين في التدريبات، لذلك يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على نغمة الانتصارات».