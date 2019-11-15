اتحاد كلباء يأمل استغلال ظروف شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف اتحاد كلباء عند الساعة 6:15 من مساء اليوم ضيفه شباب الأهلي، ضمن الجولة الخامسة في مباراة تشكل له فرصة أخيرة لاستعادة حظوظه بالتأهل للدور نصف النهائي للبطولة، إذ يبلغ رصيده نقطة واحدة بالمركز الأخير، بينما يبلغ رصيد شباب الأهلي سبع نقاط بالمركز الثاني، وهو رصيد العين المتصدر.

ويراهن النمور على الفوز مستفيداً من الغيابات التي يتأثر فيها شباب الأهلي بسبب التحاق لاعبيه مع المنتخبين الأول والأولمبي، إلا أن كلباء سيفتقد أيضاً محترفيه الأردني ياسين البخيت، والتوغولي مالابا، والمجري جوجاك، المرتبطين دولياً.